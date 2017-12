Assino embaixo do comentário do Vitor Correa, que li somente agora, sobre os dois filmes do Cristophe Honoré, ‘Em Paris’ e ‘Canções de Amor’. Vitor diz que gosta muito de Romain Durys e Louis Garrel e acrescenta que, se o filme é com o Durys, ele já acha que é programa obrigatório. Compartilho dessa opinião. Aliás, gosto dos dois atores – e ‘Em Paris’ é o máximo por causa deles -, mas o Durys naquele ‘De Battre Mon Coeur s’Est Arreté’ é coisa de louco (e ele nem foi para o famigerado Oscar, não?). O Vitor também diz que gostou de ‘Do Outro Lado’, do Fatih Akin, mas não ouviu falar muita coisa sobre o filme do diretor turco-alemão. Eu falei bastante, no blog inclusive, porque amei o filme quando o vi em Cannes. Era um dos meus favoritos para a Palma de Ouro, mas Fatih Akin, que já ganhou o Urso de Ouro de Berlim (por ‘Contra a Parede’), só levou o prêmio de roteiro. O cara é jovem, muito talentoso, vai ter tempo de brigar pela palma, no futuro.

