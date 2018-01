Rodando… rodando

Não sei de vocês, mas eu gosto muito de Bruno Dumont, diretor francês de filmes como ‘A Vida de Jesus’, ‘A Humanidade’ e ‘Flandres’. Dumont começou a filmar em dezembro ‘Hadjewick’, sobre uma mística holandesa do século 13 que abandonou o convento para ingressar numa vida de crimes. É bem material para ele, atraído pelo tema da Graça, como Robert Bresson, mas que, ao contrário do grande autor de ‘Pickpocket’, ‘Mouchette, a Virgem Possuída’ e ‘A Grande Testemunha’ (Au Hazard, Balthazar), filma de forma dura os aspectos mais selvagens, leia-se o sexo, da natureza humana. Quando falo em duro é para valer… Mais novidades sobre filmagens para vocês. Scorsese e Leonardo DiCaprio partem para seu quarto filme juntos. Vai ser ‘Shutter Island’, baseado num romance de Dennis Lehane, que Clint Eastwood adaptou em ‘Mystic River’ (e Ben Affleck também adaptou em sua estréia como diretor, ‘Gone, Baby, Gone’). Não faço a menor idéia do que se trata, mas Mark Ruffalo e Ben Kingsley também estarão no elenco. Gus Van Sant parte para um assunto pesado – seu próximo filme, com Sean Penn, será inspirado na vida de Harvey Milk, militante homossexual que foi assassinado em São Francisco, em 1978. Dois ‘bofes’, como se diz, Emile Hirsch (que Sean Penn dirigiu em ‘Into the Wild’) e James Franco, também foram escalados para o elenco. E ah, sim, Polanski, depois de desistir de seu épico sobre os últimos dias de Pompéia, vai fazer ‘The Ghost’, baseado no romance de Robert Harris inspirado, segundo ouço dizer, em… Tony Blair.

