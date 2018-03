Hoje, 19h30, no Cine Olido. A Chuva de Clássicos exibe… O quê mesmo? ‘Rocco e Seus Irmãos’, de Luchino Visconti, o filme cult de minha vida. Desde que vi, em Paris, aquela exposição de fotos das divas (e divos) do cinema italiano, tenho pensado muito em ‘Rocco’. A foto em questão mostrava Visconti, com o punhal na mão, explicando a Renato Salvatori, que faz ‘Simone’, como ele deveria cravar a faca em Nadia, a prostituta interpretada por Annie Girardot (com quem Salvatori se casou, depois). A expressão do ator é qualquer coisa. Uma coisa meio animal, troglodita. Ele vai matar a mulher que amou depois de ouvir o que ela diz – que ele lhe dá nojo, porque destruiu a coisa mais bela da vida dela, o amor de Rocco. A cena está passando inteira na minha cabeça, com direito àquela partitura de Nino Rota como fundo. Mais do que escrever sobre o filme da minha vida, estou ficando com vontade de revê-lo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.