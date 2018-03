Richard Jenkins, grande cara!

Já havia assinalado aqui a impressão forte que me causou ‘O Visitante’, de Tom McCarthy, que estréia na próxima sexta. Na sexta passada – anteontem -, tive de ir a Osasco, peguei uma Marginal que parecia o inferno e não tive tempo de reportar para vocês. Pouco antes de me botar na estrada, entrevistei, pelo telefone, Richard Jenkins, que faz o protagonista. Que cara legal! Ficamos mais de meia-hora conversando. Falamos sobre tudo. O filme, os EUA pós-11 de Setembro, o diretor McCarthy, a atriz israelense, de ascendência muçulmana, Hiam Abbass. Disse que eu era apaixonado por Hiam e Richard brincou – eu também! Casado há 40 anos (com a mesma mulher), ele sabia que não tinha chance no Oscar, mas seguiu o conselho da mulher, que lhe disse – ‘Tu podes passar por isso como uma provação ou te divertir. Vai ser melhor se te divertires.’ Foi o que ele fez. Richard Jenkins contou que o período entre o anúncio dos indicados e a noite da premiação é um turbilhão de festas, encontros, entrevistas. Colegas de escola ligavam para ele, mandavam mensagens. A primeira namorada! Todo mundo dizendo quanto estava orgulhoso. Vocês também vão ficar orgulhosos pelo Jenkins. Aliás, falei no post anterior que assisti de novo a ‘Quem Quer Ser Um Milionário?’ (e gostei mais do filme de Danny Boyle). Revi, também, ‘Milk’ e o filme de Gus Van Sant me parece o mais fraco dos cinco indicados deste ano. A atuação de Sean Penn é espetacular, a própria razão de ser de ‘Milk’, mas o filme, que já me parecia médio, desceu mais um degrau. ‘O Visitante’ poderia muito bem ter ocupado seu lugar. Aguardem pelo filme de Tom McCarthy, na sexta, e depois digam – duvido! – se exagero.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.