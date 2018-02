Devo ser meio maluco, mas ontem à noite mal via a hora de a ceia terminar porque havia ficado com uma interrogação me martelando a cabeça. ‘Chuka’ é o título original do western de Gordon Douglas cujo DVD comprei na Livraria Cultura, aqui de Porto Alegre. O título original era outro – mas qual? Sei lá qual foi a associação, mas no meio da ceia mew veio o título brasioleiro, ‘O Revolver der Um Desconhecido’. Queria postar logo, mas não podia. Caiu o maior toró na cidade – também, com aquele calorão… Quando estava abrindo o computador deu o maior estouro na rua e lá se foi a luz, que só voltou hoje de manhã. Imagino que não deva ser de muito interesse para vocês, porque ninguérm comentou nada sobre ‘Chuka’ (e Gordon Douglas). Mas, se você é fã de western, corra atrás de ‘Chuka’. O lançamento é da New Line. aliás, se o assunto é western, é inesgotável. Ontem mesmo, na Livraria Cultura, descobri que westerns muito antigos de Joseph H. Lewis foram lançados em DVD e eu nem sabia. Joseph H. Lewis era considerado pela crítica francesa – Cahiers du cinéma, claro – ‘o’ mestre do filme B. Me lembro que li uma vez uma entrevista dele, bem velhinho, e o Lewis contava como fazia a toque-de-caixa, com mais intuição do que tempo para refletir, aqueles filmes de gêneros que hoje são considerados clássicos. Sua obra-prima é um noir, ‘Gun Crazy’, que no Brasil de chamou ‘Mortalmente Perigosa’. O conceito do revólver louco foi retomado no remake americano que o mais paulistano dos cineastas dos EUA – Jim McBride estudou na USP – fez de ‘Acossado’, de Jean-Luc Godard, com Richardo Gere no papel de Jean-Paul Belmondo, agora chamado de Jesse Lujack. Adoro ‘Breathless’, que tem uma cena genial. Lembram-se de ‘Acossado’, da forma como a câmera apanhava Jean Seberg em plenos Champls-Elysées, quando ela vendia jornais – o ‘New York Herald Tribune’? McBride inverte em ‘A Força de Um Carinho’ – era assim que se chamava em português -, pegando a imagem de Richard Gere pelos pés (o fotógrafo era Afonso Beato). Gere usava botas de couro de jacaré e a câmera subindo revelava um modelito de roupa que dizia tudo sobre o personagem. E ‘Breathless’ inclui cenas de ‘Gun Crazy’. Tenho de admitir que são as únicas que vi. Conheço outros grandes filmes de Joseph H. Lewis, mas o ‘Gun Crazy’ pertence à série das obras que me faltam. Só o que me falta é vocês dizerem que saiu em DVD no Brasil, como todos esses filmes sobre os quais falei até agora.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.