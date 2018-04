Retratos do Japão

Para vocês aí em São Paulo – perdi a chance de chamar a atenção para o ciclo sobre o cinema de Jorge Sanjinés, mas agora me antecipo e chamo a atenção para duas programações especiais de cinema que começam amanhã. Uma é na Galeria Olido, a outra no Centro Cultural São Paulo. Vou me informar melhor sobre datas e locais. Uma privilegia o pior diretor do mundo, Ed Wood, que inspirou um dos melhores filmes de Tim Burton (quando eu ainda gostava de Tim Burton, na época de Eduardo Mãos de Tesoura). O outro ciclo privilegia dois grandes do cinema japonês, Mizoguchi e Ozu. Gosto de Mizoguchi, do seu olho de pintor, da exuberância de suas personagens femininas e dos quadros de época, mas confesso que sou louco pela modernidade radical de Ozu, com seus retratos de família, sua câmera baixa e a rotina que tem um encanto todo especial. Não sei qual é meu filme favorito de Ozu. Bom-Dia, Viagem a Tóquio (acho que é este), Pai e Filha. Todos vão passar no ciclo. Vou voltar ao assunto. Vocês vejam (e revejam), pelamor de Deus.