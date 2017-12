Resnais na Sessão Cinéfila

A Sessão Cinéfila do Espaço Unibanco pega carona na estreia do novo Resnais – ‘Ervas Daninhas’, que não é uma das melhores coisas do cineasta, embora tenha seu encanto – para dedicar as sessões de sábado, durante todo o mês de janeiro, à filmografia do mestre. Neste fim de semana, dia 2, ao meio-dia, passa ‘Hiroshima, Meu Amor’ e, depois, nos sábados seguintes, pela ordem, o Espaço Unibanco promete – uma sessão de curtas (‘Guernica’, ‘As Estátuas também Morrem’ e ‘Noite e Neblina’), ‘O Ano Passado em Marienbad’ e ‘Stavisky’, pelo qual eu confesso que tenho um fascínio todo particular (mesmo que meus Resnais favoritos sejam ‘Hiroshima’ e ‘Providence’). Aproveitando, quero dizer que minha entrevista com o diretor, na sexta passada, no ‘Caderno 2’, embora longuíssima, teve de ser editada e duas perguntas foram suprimidas. Pretendo restaurá-las aqui no blog, publicando a íntegra, mas nãio tenho tempo agora. Fico devendo para daqui a pouco.

