Resnais (1)

Havia prometido publicar a íntegra da entrevista de Alain Resnais, que foi editada na edição de dia 25 de dezembro do ‘Caderno 2’. O texto estava enorme e o Bira, meu colega Ubiratan Brasil, que fechava a edição, fez um trabalho criteriosdo. Mesmo assim, restabeleço as duas perguntas que ele cortou. Como já assinalei em outro post anterior, a Sessão Cinéfila do Espaço Unibanco inicia janeiro de 2010 homenageando Resnais, e começa superbem, exibindo amanhã, meio-dia, seu primeiro longa, pelo qual tenho um carinho todo particular. ‘Hiroshima, Meu Amor’ é um dos meus cults. Leiam a entrevista, que serás dividida em duas partes. As perguntas que faltavam no jornal estarão na segunda parte. Adoro quando Resnais não explica algumas coisas e diz que é ‘apenas’ o diretor. Resnais!

Foi há exatamente 50 anos, no Festival de Cannes de 1959. François Truffaut

recebeu o prêmio de direção, por ‘Os Incompreendidos’, e Alain Resnais, o de

melhor filme da crítica, por ‘Hiroshima, Meu Amor’. A consagração de ambos

selou o reconhecimento internacional da nouvelle vague, o movimento que

revolucionava o cinema francês da época. Resnais, em relação a Truffaut e a

Jean Luc Godard, já era um veterano, de reputação formada no curta, mas ele

é o primeiro a reconhecer a importância que a nouvelle vague teve no

desenvolvimento de sua carreira.

Nos anos e décadas seguintes, Resnais continuou fazendo filmes faróis. Você

pode preferir este ou aquele, mas muitos – quase todos – são marcos

inovadores do cinema, além de sucessos no circuito de arte (como ‘Medos

Privados em Lugares Públicos’, que permanece, ininterruptamente em cartaz na

cidade, há mais de dois anos). Resnais voltou à competição de Cannes, em

maio passado, com ‘Ervas Daninhas’. O júri presidido por Isabelle Huppert lhe outorgou

um prêmio de carreira, por sua extraordinária contribuição ao cinema. O novo

Resnais estreia hoje, como presente de Natal da distribuidora Imovision aos

cinéfilos. O presente do Caderno 2 é a entrevista com o autor. Resnais fala

com exclusividade, mas a entrevista, a seu pedido, foi feita por e-mail. Ele

gravou suas respostas e elas foram transcritas por Catherine Aymar, da

Unifrance.

– Seu novo filme é um presente, uma espécie de comédia romântica não muito

fácil de explicar e mesmo um pouco enigmática. O que o atraiu no livro de

Gailly (que não é conhecido dos brasileiros)?

– Até agora, eu me recusava a adaptar romances porque achava que o diálogo de

um livro não se podia colocar facilmente num filme e, portanto, seria

preciso reescrever tudo. Mas quando descobri o romance de Gailly, comecei a

ler algumas páginas e as li de um jato. Fiquei tão seduzido por seu diálogo

que li correndo seus outros 12 romances, que não conhecia. Acionei meu

produtor, pedindo-lhe que verificasse a possibilidade de adquirirmos os

direitos da obra completa de Gailly, porque eu não conseguia me decidir por

um, entre seus 13 livros. O que me atraía era uma sonoridade, uma voz, e

Jean-Louis Livi, que havia lido alguns, me encorajou a seguir nessa direção.

Jean-Louis me havia pedido, para acelerar o processo, que procurasse o tema

do filme numa peça de teatro, para ganhar tempo. Quando se escreve um

roteiro pode-se demorar muito, nove a dez meses, enquanto uma peça fornece

um roteiro sobre o qual se pode trabalhar imediatamente. Montar uma produção

é complicado, corre-se contra o tempo, é preciso programar o estúdio e os

atores, o que pode demorar bastante. Sou a prova viva disso, pois é raro que

um filme meu não consuma um mínimo de dois anos. Não é que eu vá trabalhar

durante todo esse tempo, o problema é reunir todas as circunstâncias até

chegar ao momento em que o filme realmente começa, quando se grita pela

primeira vez no set ‘Moteur!’ (Ação!).

– Em Cannes, Gailly disse: “Resnais não filma a literatura. Ele compõe imagens

que nos falam de uma coisa inteiramente, do quê eu não estou seguro de

entender, mas, na minha maneira de ver, é o que o cinema deveria fazer”. O

senhor acredita que o importante, num filme, é compreendê-lo ou vivê-lo,

emocionalmente?

– Para mim, o cinema e não apenas ele, a pintura, a música etc. devem ser uma

fonte de emoção, mesmo quando se pretendem didáticos. Já falei dos diálogos

de Gailly, mas é preciso encarar também o estilo como ele escreve seus

livros, cheio de surpresas e de frases enigmáticas, que ele interrompe de

repente, dando a impressão de que tudo é improvisado, quando, pelo

contrário, tudo é muito elaborado e possui um charme violento, emprego

“charme” no sentido mágico do termo, mas o que eu penso e que nem Gailly

poderia prever, é que suas palavras tenham estimulado um certo tipo de

imagens. Reivindico que meu desejo era de fidelidade em relação à totalidade

de sua obra. Procurei atores que os fotógrafos, assistentes e técnicos,

todos, como eu, apaixonados pela escrita de Gailly, considerávamos ideais. A

ideia sempre foi encontrar o equivalente do estilo de Gailly, não somente

nos diálogos. Para mim, o que há de interessante no filme é a parte de

mistério que ele contém e quando esse mistério provoca emoção, esta é a

regra do jogo. Se fosse para ser enigmático por nada, não teria o mínimo

interesse.

– O senhor não tem medo de ser ridículo, porque o comportamento de Michel

Dussolier e Sabine Azéma, em cena, toca tanto o ridículo como o sublime. É

como se o senhor quisesse nos mostrar a infinita gama das afirmações e

incertezas de que homens e mulheres são capazes. O senhor pensa muito na

psicologia dos personagens?

– Não sei se é o termo, mas a maior parte de nossas ações são intuitivas (não

reflexivas) e só depois é que a gente tenta dar uma ordem ou encontrar um

sentido nas decisões que tomou. O momento da decisão, em si, depende de uma

mistura química que envolve o cérebro e o corpo, como com todos os animais.

Não sei se o termo ‘psicologia’ se aplica, mas quando filmamos uma cena

creio que todos, atores, técnicos e o diretor, devemos nos perguntar: “De

onde vem esse personagem, o que ele pretende? E o que fará depois?”

Isso não precisa necessariamente fazer parte da trama, mas é mais agradável

para trabalhar e nos permite discutir num terreno mais sólido, ao invés de

dizer “Eu leio o texto sem tentar interpretar o que poderia haver entre o

que o roteirista escreveu e o espectador”, o que seria uma outra coisa. Com

toda humildade, acho que partimos de Stanislavsky, cujas reflexões já tem

100 anos. Será isso a psicologia? Mas é verdade que sempre peço ao

roteirista que me faça uma biografia do personagem. Quero saber tudo – seus

gostos, doenças, relações familiares, o que gostaria de ter feito na vida, o

que não chegou a concretizar e isso, em geral, desencadeia conversas muito

ricas entre os atores e os técnicos, que eu, aliás, não gosto de separar

durante o processo de feitura do filme.

– Dussolier dá a impressão de haver criado para seu personagem uma espécie de

outra vida. É isso que o impulsiona em direção à mulher. O que o senhor

pensa?

– Pensei os atores em várias interpretações possíveis, partindo do princípio

de que as pessoas que encontramos na vida são sempre um mistério para nós.

Nunca se sabe o que se passa na cabeça dos outros, mesmo as palavras da

linguagem podem adquirir um significado diferente, segundo a época em que

foram pronunciadas e, por isso, tenho a impressão de que vivemos num mundo

de incertezas. Tentamos sempre ser razoáveis, mas nossas ações nem sempre

seguem as intenções nem os propósitos que temos. E, às vezes, lamentamos de

certas decisões que tomamos, mas que no momento nos pareceram de primeira

necessidade. Os personagens, claro, têm contradições, mas isso me parece

natural. É como ser fiel à vida cotidiana. Mas, atenção, não digo isso de

maneira pedagógica nem pretensiosa. Jamais cometo o equívoco de me sentir

superior aos personagens nem me sinto responsável pelo que eles fazem. Tento

ser fiel ao roteiro que filmo e me condiciono à mise-en-scène (direção), que

não é outra coisa senão a colocação desses personagens em seu espaço,

mantendo um tom coerente, não digo justo (quem pode saber?). Esse tom é que

garante a unidade do filme, não importa a diversidade de suas partes.

– Na saída do cinema, Dussolier encontra Sabine e lhe diz: “Então, você me

ama”. Parece uma homenagem a ‘Um Corpo Que Cai’ (Vertigo), quando James Stewart

encontra Kim Novak e materializa Madeleine por meio de Judy. Ao mesmo tempo

pode-se pensar em ‘Hiroshima’ e ‘Marienbad’, em que os homens são sempre

persuasivos e querem penetrar/possuir o imaginário das mulheres. A

observação procede?

– Fico muito feliz e honrado que a cena lhe tenha feito pensar em ‘Um Corpo Que

Cai’, que é um dos meus filmes preferidos, um daqueles que eu admiro enorme e

intensamente, mas tenho de admitir que essa influência nunca foi discutida,

embora muito me agrade. Pura e simplesmente, o que temos ali é a velha

questão das relações entre homens e mulheres, que vem sendo debatida, há

pelo menos 6 mil anos, por todos os escritores. Sempre foi uma vontade de

dominação da parte da mulher como do homem. E esse combate pode se

manifestar no charme, no amor, na ternura, no ódio e é isso que me faz

percorrer caminhos tão diferentes.