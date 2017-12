Já tirei ingresso para assistir, hoje, a dois filmes na repescagem da Mostra, ambos no CineSesc. Às 17h50, ‘Em Paris’, que será seguido de ‘Canções de Amor’, os dois de Christophe Honoré, o novo queridinho de ‘Cahiers du Cinéma’ e, talvez, por isso mesmop, Lelouch, na entrevista que fiz com ele, caiu matando no musical (gay?) com Louis Garrel. Às 20h30, quero ver, enfim, ‘Into the Wild’, do Sean Penn, que ganhou o prêmio do público da Mostra. Vocês viram? Gostaram?

