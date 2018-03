Renascimentos

SANTO DOMINGO – Ontem, depois de rever ‘As Aventuras de Pi’ e jantar, assisti ao Globo de Ouro. Confesso que não tenho muita pasciência com as premiações de TV, até porque não assisto a séries. Às vezes tenho vontade de conferir algumas, como ‘Homeland’ e ‘Hatfields e McCoys’, mas não tenho paciência de me prender a programas com dias e hora marcados. Heitor Carneiro, filho de meu amigo Dib, com seu jeitão de crítico da ‘Folha – mal-humorado, não gosta de nada (mas ele gostou do ‘Hobbit’) -, já me disse que ‘Homeland’ não é tudo isso, permitam-me anotar. Sei da importância cada vez maior da TV na vida cultural norte-americana. Não são poucos os entrevistados que me dizem que é nela, na TV, que está hoje a liberdade de ousar e criar. Não duvido, mas não subestimo Hollywood, que ainda me surpreende. Isso posto, permitam-me não propriamente refletir, mas fazer duas ou três observações sobre o que vi ontem no Globo de Ouro. Fiquei impressionado com o prestígio do prêmio e a quantidade de celebridades que foram apresentar as diferentes categorias, incluindo um ex-presidente, Bill Clinton, que fez a apresentação de ‘Lincoln’, de Steven Spielberg. Steven terminou sendo um dos perdedores da noite, porque ‘Lincoln’ levou somente o prêmio de ator – para Daniel Day-Lewis. Adorei a dupla Jason Statham/Jennifer López e eles estão juntos num novo filme de ação que estou louco para ver. Gostei demais – 1) da ressurreição de Kevin Costner, melhor ator de série dramática, por ‘Hatifields; 2) do prêmio especial para Jodie Foster, embora tenha perdido seu discurso de agradecimento, que causou comoção nas redes sociais (fiquei sabendo hoje do teor); e 3) mesmo torcendo por ‘Lincoln’, achei legal que Ben Affleck e ‘Argo’ tenham sido premiados na categoria drama de cinema, assim como Les Misérables’, que me parecia imbatível, ficou com o Globo de melhor musical. Hugh Jackman, o Jean Valjean, e Anne Hathaway também ganharam. e isso agora valoriza a entrevista que fiz com ele e ainda não foi publicada pelo ‘Caderno 2’. Há tempos que o Globo de Ouro deixou de ser um indicador para o Oscar. Houve tempo em que ganhar o Globo dava certeza de que, dali a dias, a premiação se repeteria no Oscar. Hoje, não é mais assim, mas o Globo de Ouro de certa forma desestabiliza um poucomais o prêmio da Academia. Há um mês, os prêmios da crítica – Nova York, Los Angeles etc – apontavam para um favoritismo de Kathryn Bigelow e ‘A Hora Mais Sombria’. As indicações para o Oscar já devem ter sido um golpe para a ex de James Cameron, que concorre a melhor filme, mas não ao troféu de direção. Agora, o próprio Spielberg, com suas 12 indicações para o Oscar, acaba de ser atropelado por Ben Affleck, que levou o Globo por ‘Argo’. Hu-hu! A coisa esquenta. Continuo gostando mais de ‘Lincoln’, mas me agrada ver o reconhecimento para Ben Affleck. Foi uma longa trajetória. Depois do Oscar de roteiro, dividido com Matt Damon, por ‘Gênio não-sei-dasquantas’, que Gus Van Sant dirigiu, Ben decepcionou como galã romântico e herói de ação, antes de renascer como ator/diretor – assim como Kevin Costner está renascendo na TV. Nada mais norte-americano/holyywoodiano do que a segunda chance. Bem, talvez o retorno ao lar. Do que vi, gostei do Globo de Ouro.

