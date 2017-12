(Re)Introdução à música do sangue

Assisti ontem pela manhã a Prova de Coragem, mas passei o dia correndo e, à noite, ao chegar em casa, queria acrescentar o post sobre minha overdose de teatro no fim de semana. Gostei muito – muito! – do longa que Roberto Gervitz adaptou do romance Mãos de Cavalo, de Daniel Galera. Deu-me a curiosidade de pesquisar sobre o filme. Prova de Coragem passou em Brasília e não levou nada – os Candangos dividiram-se irmãmente entre Big Jato e Para Minha Amada Morta. Acho que vou ter de recomeçar a aceitar os convites para Brasília – seja para o júri ou para simplesmente participar do festival. Uma voz dissonante nos debates pode trazer alguma contribuição. Brasília tem essa aura de festival político. Um filme como o Prova já é desclassificado de antemão. Além de gostar, ao entrevistar Daniel Galera – que veio a São Paulo para a junket do filme -, descobri que, em épocas diferentes (eu tenho 70 anos, ele, 37) fomos vizinhos na Rua Mata Bacelar, no Bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. Pode não significar nada, mas, no meu imaginário, cristalizou uma simpatia que já sentia por ele, através de seus escritos. Numa cena, Armando Babaioff tem uma intuição de que algo ruim está ocorrendo com, a mulher e dispara a pedalar na bicicleta. Um cão sem dono atravessa a estrada. De novo pode não significar nada. Para mim, foi tudo. O cão entrou na cena, não foi programado, disse-me o diretor. Mas o cão sem dono remete àquele livro, ao tipo de personagem que Galera gosta de criar e ao filme de Beto Brant com Júlio Andrade – para mim, o último bom filme do diretor. Os demais são filmes de ‘processo’ que podem até ser bons para ele (e a equipe), mas não para nós, pobres espectadores. Volto ao Prova de Coragem. Continuei minha pesquisa. Encontrei uma ‘crítica’ no Adoro Cinema – não, não é do meu amigo Renato Hemsdorff – que francamente… Gervitz é um diretor que trabalha muito com metáforas. Feliz Ano Velho transforma o retângulo daquela piscina em tela de cinema. Jogo Subterrâneo, com base em Júlio Cortázar, é tão metafórico, que os personagens simplesmente não existem, são dados numa equação. Em contrapartida, Hermano, Adri e Naiara são completamente vitais em Prova de Coragem. Gostei da história, como gostei de outra história, a de O Escaravelho do Diabo. Gostei do elenco. Mariana Ximenes, Áurea Maranhão e Armando Babaioff – mas nem ele ganhou em Brasília? Que raio de júri prefere apostar em mais do mesmo? Babaioff foi, para mim, o grande achado de Prova de Coragem. Seu papel, naquele filme de Luiz Carlos Lacerda, Introdução à Música do Sangue, não me permitiu perceber o ator intenso (e imenso) que é. Mas talvez se possa usar aqui aquele título, por que não? Afinal, corre muito sangue em Prova de Coragem. Hermano está sempre testando-se, sendo testado. Prova de Coragem começa com uma uma bela imagem, uma árvore, que vira uma metáfora (como Gervitz gosta). Termina com as mãos de cavalo, que o protagonista usa somente contra ele mesmo, abrindo-se, finalmente, num gesto de carinho, como se esse homem, enfim, estivesse disposto a deixar de se punir e a aceitar… O quê? Tudo, para mim, volta sempre a Luchino Visconti, a Rocco, ou a John Ford, Rastros de Ódio. John Wayne, que abre os braços para recolher Natalie Wood. Armando Babaioff, que recolhe em suas mãos… Prova de Coragem estreia dia 5.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.