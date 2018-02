Pedro Meira tem toda razão. Exagerei ao dizer que ‘A Troca’ é o pior filme de Clint Eastwood em décadas. Nada que ele tenha feito consegue ser pior do que ‘Poder Absoluto’, que era, realmente, de lascar, mas teve ardorosos defensores. Ah, a politique des auteurs… Xiiii, estou me lembrando agora de ‘Rookie – Um Profissional em Perigo’, com Sônia Braga, que também era o cão. Chega de exumar o passado de Clint. Vou terminar achando coisas muito piores. Estou acrescentando este post, de qualquer maneira, só para esclarecer – na capa de hoje do ‘Caderno 2’, ‘A Troca’ ganhou a cotação bom. Eu havia deixado a matéria pronta, para ir ao cinema. O povo tentou falar comigo e não conseguiu. Leram e releram os dois textos e acharam que poderia ser bom. Não é não. Regular e olhe lá. Bom, eu espero que seja ‘Gran Torino’. Que venha logo!

