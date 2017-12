Recorde – com ou sem público?

RIO – Cá estou. Cheguei ontem para visitar o set de Minha Mãe É Uma Peça2. Assisti – assistimos: Renato Hemsdorff também – à filmagem de uma cena de estúdio, em Curicica. Minha viagem anterior ao Rio foi para outro set, de uma matéria que ainda não dei. Berenice Procura, produção de Elisa Tolomelli, direção de Alan Fiterman. O filme é uma adaptação do livro de Garcia-Roza. No original, aborda o universo dos (das?) travestis, que o roteiro atualiza para transgêneros. Havia toda aquela gente no set – travas, trans (operadas e não). A cena era forte, o filme promete. Chego no set em Curicica e já me carregam para falar com Paulo Gustavo. Com Dona Hermínia. Ele fica paramentado como a ‘mãe’. Se não fosse a mudança de tom – a boate sombria, bofes semidespidos no balcão do bar -, poderia ser um prolongamento. Mas não. Dona Hermínia virou sucesso na TV, está morando bem. Um apartamento solar, o casal de filhos e a irmã que vem dos EUA, tudo muito família. Minha Mãe 2 estreia na última quinta-feira do ano. Sabe-se lá em que Brasil estaremos. O 1 fez 4,5 milhões de espectadores. A expectativa é que repita (aumente?) os números. O diretor César Rodrigues já cravou 3,5 milhões de espectadores com o Vai Que Cola – O Filme. É o primeiro a brincar. A honra de ser chamado para fazer Minha Mãe 2 é uma faca de dois ‘legumes’ – se o filme arrebentar, estará no padrão (Paulo, Paulo, Paulo). Se, Deus nos livre – tóc, tóc, tóc – decepcionar, a culpa é de quem? Do Césa! E ele ri. Sei que tem gente que se aborrece com essa história de números, como se não tivesse importância, mas tem e, mais que nunca, no Brasil em que Os Dez Mandamentos bateu o recorde de ingressos vendidos de Tropa de Elite 2. Vamos ter de criar novas pesquisas de aferição dos números do cinema no País. O filme tal é recordista – com ou sem público? No primeiro fim de semana, vi o filme bíblico no PlayArte Marabá, numa plateia vazia. No dia seguinte, a distribuidora Paris trombeteava os números. Salas lotadas! Aquela em que vi o filme estava, pela planilha dos ingressos, cheia. Como? No dia em que Os Dez Mandamentos fez história batendo Tropa 2, a Folha foi lá e fotografou outra sala tão vazia como aquela em que fui, semanas/meses atrás. Esse sucesso anunciado, comprado pode virar uma metáfora do Brasil atual. Todo mundo quer salvar o povo brasileiro, o cinema brasileiro, o dinheiro rola, mas justamente o povo, o público, onde está? A classe média está protestando na Paulista, não quer nem saber de Dez Mandamentos. A periferia não é bem aceita no shopping e tem seu circuito (da Spcine?). Irmã Dulce, o filme, fez 250 mil espectadores. Mundo Cão, tira o zero e ficamos com uns 25 mil. Só? O público, essa entidade, não quer ver filme de pobre. Linda de Morrer, bem produzido, com lindas cores e figurinos, bateu no milhão. Glória Pires, recordista com Se Eu Fosse Você 1 e 2, vai repetir a dose com Nise? Glória é ótima, o filme tem lá seus defeitos, mas tem suas qualidades. O problema é – loucos, pobres…Quem quer ver, tirando nós e todos os psiquiatras brasileiros, que, a propósito, são quantos? Duro será se nem eles virem… A todas essas, o Brasil vai para Cannes com Sonia Braga guerreira, que luta para manter seu velho casarão em Aquarius, enfrentando a construtora que quer erguer um ’empreendimento’, um espigão americanizado, tipo Miami, de 40 andares, para dar empregos, muitos empregos… Kleber Mendonça Filho já abordou os condomínios fechados em O Som ao Redor, Anna Muylaert já encarou as domésticas que sabem seu lugar e as filhas que querem sair da área de serviço (em Que Horas Ela Volta?). As metáforas que o cinema brasileiro anda fornecendo para quem quer tentar entender o País (e a crise) estão caindo de maduras.

