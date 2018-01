Para o Márcio – O endereço certo da loja de DVDs e CDs no Edifício/Galeria Califórnia, onde se pode comprar Sublime Tentação, é rua Barão de Itapetininga 255 – loja 21, fones (011) 3259-5191 e 3259-5057. O local chama-se Gerasom e além de CDs e DVDs clássicos e populares, tem tudo sobre ópera. Fale com a Íris Santana, que é gente fina.

Para o Filipe – No hard feelings, mas o texto já dizia que o cinema industrial italiano produzia os spaghetti westerns na Espanha, mais exatamente na região de Almeria. E, sim, pessoal, eu também gostei de ver o Morricone falando italiano na entrega do Oscar. Acho que ele quis se poupar e nos poupar do italiano macarrônico de Roberto Benigni e do próprio Federico Fellini, quando foram agradecer seus Oscars no passado. O Clint fez cara de surpresa, mas depois fiquei pensando – será que ele não sabia mesmo? Afinal, não acredito que os dois tenham se encontrado só no palco do Kodak Theatre. Num Oscar honorífico como aquele, deve ter havido um encontro anterior de bastidores. Mas que foi legal, foi.

