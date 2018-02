Recadinhos

Deus, tão onipresente, devia saber em que dia o Sérgio Augusto escreve no Caderno 2. Mas vamos dar uma mãozinha – é no sábado. Goes reclama que se sente abandonado por mim. Não é verdade. Não tenho preferência por leitores/comentadores. Acho, com o perdão da possível cabotinice, que aqui formamos uma família de cinéfilos e tão importante quanto eu comentar é vocês trocarem informações entre si. Engraçado é que ontem, ao redigir a dica de Sérgio Augusto, me lembrei que alguém já havia falado sobre o assunto no blog, mas fiquei com preguiça de pesquisar. Sei que estou devendo uns posts sobre Coppola (‘Drácula’) e Ridley Scott (‘Blade Runner’), mas não ando muito motivado para escrever sobre nenhum dos dois, embora goste de ambos (especialmente do primeiro). Se vocês insistirem muito, acho que vou terminar falando da música desses filmes. Adoro o tema do Wojciech Kilar para o sugador de sangue do Coppola e quando penso em ‘Blade Runner’, duas coisas me vêm sempre à lembrança – a primeira é aquela mulher falando no anúncio luminoso, coisa que tomei um choque quando vi ao vivo, não como fantasia de cinema, naquela esquina da estação Shibuya, em Tóquio, e a outra é o tema que não sei, mas vocês com certeza vão me dizer qual é a música e quem canta – ‘One more kiss, dear…’ E ah, sim, meu amigo Vilmar Ledesma, quando me ligou na segunda, me disse que ia enviar um velho pôster de filme que encontrou na casa dele e ele achou que estava com vontade de ir para a minha – o de ‘O Espírito da Colméia’, de Victor Erice, de 1973, que é um dos filmes cults da minha vida. Já contei que comprei o DVD da Cryterion, ‘The Spirit of the Beehive’, cheio de extras, incluindo um documentário sobre o diretor que é o mais bissexto do cinema espanhol (e talvez do mundo, incluindo Terence Malick, de quem eu gosto, mas Erice é número um). Vilmar deve ter lido o post e por isso achou que o pôster me iria bem (é verdade). Vocês vivem me pedindo sugestões, com certeza para baixar na internet. ‘O Espírito da Colméia’, ‘El Espiritu de la Colmena’, ‘The Spirit of the Beehive’ – com qualquer título, esse não é apenas um filme. É um bíblia de cinema e a Anna Torrent, que fez depois ‘Cria Cuervos’, com o Saura, e o Fernando Fernán Gomez, que morreu este ano, são inesquecíveis. Desculpem a ignorância, mas baixar da internet é ilegal? Vira pirataria?

