Ray na TV aberta

Não deixa de ser curioso. Nem me lembrava da existência de ‘Horizonte de Glórias’, o filme de Nicholas Ray com John Wayne que foi citado aqui no blog por vocês. Era como se não tivesse registro nenhum de ‘Flying Leathernecks’ (título original). Qual não foi minha surpresa ao descobrir, fazendo a coluna dos filmes na TV de amanhã, que será exibido na rede aberta, à 0h35, na Rede Brasil. Fui me consultar com o Leonard Maltin e em seu guia ele diz que o filme é sólido, senão propriamente original, elogia as cenas aéreas e destaca, o que achei bem interessante, que Jay C. Flippen rouba o filme da dupla de astros (o Duke Wayne e Robert Ryan). Já estava pensando em correr atrás do DVD. Acho que será mais fácil agora conferir na TV.