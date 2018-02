Meu amigo Pedro Malasartes não entendeu que eu estava sendo irônico no post sobre o direito de greve. Fazer o quê? Mas o claro é que eu sou a favor, pôrra! Bruno também me pede que comente as escolhas do National Board of Review nos EUA. Amanhã, Bruno. Também estou devendo um comentário sobre ‘American Gangster’, do Ridley scott, que ainda não consegui postar. O problema é o seguinte – cheguei cedinho no jornal, mas tinha um monte de matérias (entrevistas e críticas) que vocês vão ler amanhã no ‘Caderno 2’. É uma avalanche de estréias que não pára mais e eu nem consegui ver o nome filme do George Clooney, ‘Conduta de Risco’, justamente este pelo qual ele foi premiado pelo Board. Simplesmente, não sobrou tempo e agora estou saindo do jornal para ir a São Roque, onde ocorre o Congresso do Cinema Brasileiro, CBC. Haverá no fim de tarde uma hapyy hour para confraternizar em torno do livro ‘Cinco Mais Cinco’. Por hoje, acho que não consigo postar mais nada. Vamos ver se recupero amanhã.

