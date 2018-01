PARIS – Só agora, depois de acrescentar os novos posts, dei uma olhada nos comentários recentes de vocês. Régis tem razão. Outro filme romeno, ‘Califórnia Dreamin’ ganhou no ano passado em Cannes, mas não foi a Caméra d’Or e sim, um prêmio especial atribuído pelo júri da competição (e que era presidido por Pascale Ferran, diretora de ‘Lady Catterley’). Aos que pedem uma força para Marion Cotillard no Oscar… Quem me dera exercer o mínimo – na verdade, queria o máximo – de influência para ajudar a atriz da ‘Môme’ a ganhar sua estatueta dourada. São quase 9 da noite. O que vocês acham? Vou jantar ou corro ao cinema para ver ‘Triangle’, que Tsui Hark, Ringo Lam e Johnny To dirigiram conjuntamente?

