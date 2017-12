Quem estava faltando na Croisette

Citando os filmes que integram a mostra competitiva do Festival de Cannes, em maio, me fixei nos grandes nomes e deixei de incluir Persepolis, baseado nos livros de quadrinhos de Marjane Satrapi, editados no Brasil pela Cia. das Letras. A própria Marjane co-assina a direção com Vincent Paronnaud e o filme dela promete polêmica na Croisette porque trata de temas como a questão islâmica. Já imagino que a Fnac de lá deva fazer alguma coisa. Todo ano, a livraria realiza grandes eventos no festival. Um filme assinado por uma autora como Marjane (equivalente a Mariane) presta-se às iniciativas da Fnac.

