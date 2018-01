Quem estah aqui

CANNES – Jah comecou a montee des marches da grande noite. Uma das tradicoes de Cannes eh que soh vai aa noite da premiacao quem foi chamado pela direcao do festival para receber premios. Jah entraram Julian Schnabel e Fatih Akin, dois favoritos, por Le Scaphandre et le Papillon e The Edge of Heaven. Ainda nao vi os romenos de Quatro Meses, Tres Semanas e Dois Dias, mas eles vaoh chegar, espero. Tambem entraram Gus Van Sant e Marjane Satrapy, de Paranoid Park e Persepolis. Jah disse que achei Paranoid o filme mais interessante de Gus Van Sant nos ultimos anos, o que inclui Elefante, quie ganhou a Palma. Gus Van Sant, decididamente, naoh eh uma de minhas preferencias. Marjane tambem nao, embora sua animacaoh possa aspirear, nao sei, ao premio do juri ou ao de melhor colaboracao artistica. Naoh acho que o desenho dela seja irretocavel, mas duvido que Marjane tenha vindo soh a passeio. A politica, mais que a estetioca, poderah coloca-la na premiacao final. Quentin Tarantino tambem nao chegou, mas me juraram que ele, que havia regressado aos EUA, foi chamado de urgencia e estah aqui. Vai ganhar premio por Death Proof? Soh se Stephen Frears pirou… E desculpem pelo portugues `alemaoh`, como alguem definiu outro dia. Nem o tecnico da sala de imprensa estah conseguindo mudar o teclado. Tenho de digitar este post num que naoh tem til nem acento, muito menos cedilha.

