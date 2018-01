Quem eh o Mestre?

BERLIM – Que nao seja o de Paul Thomas Anderson, por favor. Chega de empulhacaoh. Cah estou de novo, em mais uma Berlinale da minha vida. Cheguei de Paris meio baleado. O inverno parisiense jah meio que me derrubou. Berlim estah ainda mais frio. Estou tossindo, com o peito congestionado. Ja acionei o seguro saude e um medico irah me visitar no hotel, mas soh no fim nda tarde, porque daqui a pouco, meio dia daqui, serah a sessao de abertura para a imprensa – Grandmaster, de vWong Kar-wai, sobre o lendario instrutor de artes marciais de Bruce Lee. O que a vida desse homem tinha de tao interessante para seduzir Kar-wai? Vou descobrir daqui a pouco. Kar-wai eh um autor que copstumar desconstruir/reconstruir seus filmes na montagem. Ashes of Time, seu filme anterior de acaoh – de espadachim -, foi lsancado e 14 anos depois a versao do diretor. Quem garante que daqui a dois, ou dez anos, Kaw-wai nao nos apresentarah outro Mestre? Nao importa. O que vamos ver agora eh esse, na abertura de Berlim. Que seja bom. Depois eu conto.

