Quem é o reacionário?

Havia comprado um monte de revistas de cinema na banca do Conjunto Nacional. Cineaste, Film Comment, Empire, Première, Studio, Cahiers. Da última, comprei as edições de novembro e dezembro. Cahiers fecha o ano apresentando sua lista de top tem, os dez mais do ano. Falo mal da revista, mas, com exceção do horroroso Larry Clark, eterno gigolô de teen, com The Smell of Us, a lista deles poderia ser minha. Mia Madre, de Nanni Moretti, Cemitério do Esplendor, de Apichatpong Weerasethakul, L’Ombre des Femmes, de Philippe Garrel, Mad Max – Estrada da Fúria, de George Miller, Jauja, de Lisandro Alonso etc. Acrescentaria os brasileiros, ou o brasileiro – Chatô, de Guilherme Fontes. Entrevistei Arnaldo Jabor, que volta a ser colunista do Estado, para a edição de ontem do Caderno 2. Jabor ama o Chatô e isso já será motivo para que os muitos que o odeiam comecem a espinafrar o longa de Guilherme, se é que já não o faziam. Jabor, o reacionário? Ele diz que não – Jabor, o independente, e é isso que incomoda a turma do alinhamento. A propósito, Jabor me disse que foi ele quem deu ao livro de Nelson Rodrigues o título de O Reacionário. Tergiverso. Quero chegar à entrevista de Alexander Sokurov em Cahiers de novembro, sobre Francophonia, que bem pode ser o melhor filme do russo. Sokurov conta das suas dificuldades para filmar no Louvre. Leon Cakoff amava Arca Russa. Lembro-me de uma coletiva de Sokurov sobre o filme, em São Paulo, que ele conduziu. Fiz uma pergunta e Sokurov me deu uma resposta desaforada, Leon divertiu-se muito. Meu ponto de vista – Sokurov fez Arca Russa num plano contínuo, atravessando a história da Rússia, para ir contra as teorias de montagem de Eisenstein. E por que ele iria contra Eisenstein? Pela montagem, porque Eisenstein acreditava que filmar, dentro da Revolução, como ele fazia em A Greve e Potemkin, era organizar as imagens no inconsciente do público. Na entrevista de Cahiers, Sokurov desdenha do crítico que o entrevista. Diz que os franceses amam a Revolução e que ele a odeia. Não só a russa, a francesa. Diz que os revolucionários franceses foram os mestres de Stálin e dos bolchevistas. Tive minha resposta anos depois. Nada como viver para ver as coisas colocadas em perspectiva. Sokurov, o reacionário, mas Francophonia, ó paradoxo, é muito bom.

