Quebra de Confiança? Não. O preço de uma verdade

Já que falei de Bobby quero falar também de Quebra de Confiança, outra estréia de hoje. Gostei bem mais do filme de Billy Ray. Já havia visto, desse diretor, O Preço de uma Verdade, que foi lançado em DVD. (Se vocês me disserem que estreou nos cinemas vou ficar muito surpreso.) A história tem tudo a ver com a de Quebra de Confiança. Lá, Ray conta a história daquele repórter da revista The New Republic – Hayden Christensen era quem fazia o papel – que ficou famoso por suas matérias de impacto, mas elas eram forjadas. Aqui, o ponto de partida é o desmascaramento de um agente duplo que, por mais de 20 anos, passou informações confidenciais para os soviéticos, beneficiando-se do posto que ocupava no FBI – justamente o de analista de assuntos da URSS no birô. O filme começa com a prisão de Robert Hanssen. Um letreiro – ‘Meses antes’ – mostra como foi montado o esquema para desmascará-lo. Ele envolve um jovem aspirante a agente, chamado O’Neill. É interpretado por Ryan Philippe. (Hanssen é interpretado por Chris Cooper). O’Neill morde a isca de espionar Hanssen sob a alegação de que ele é viciado em pornografia na internet e isso poderá causar constangimentos ao governo, se for descoberto. No processo, O’Neill descobre a verdade e vive um dilema. Ele é católico, como Hanssen. Após ganhar a confiança do superior, precisará traí-lo, como Hanssen traiu seu país. A quebra de confiança vira um problema ético. Achei o filme muito interessante (e muito bem realizado). Tem suspense, ação, mas a ação que interessa é a interior. Por que Hanssen trai seu país? A resposta não é muito clara. Existem indícios para nós, espectadores, analisarmos. Como no caso de Hayden Christensen, no filme anterior, não é pelo dinheiro. É mais pelo narcisismo de ser o melhor, de conseguir enganar a todo mundo num mundo que vive da imagem. A chave de Quebra de Confiança é que O’Neill, lá pelas tantas, teme estar se transformando numa fraude, como o homem que está ajudando a desmascarar. Há questões mais intrigantes ainda – por que fazer um filmes desses, agora? Billy Ray poderia ter feito um thriller paranóico e patriótico. Ele resiste à tentação, atraído, como em O Preço de Uma Verdade, pela idéia de filmar um personagens que cria uma forma de fraudar os outros e termina fraudando a si próprio. Na verdade, acho que Billy Ray rrealiza uma viagem parecida com a de Arthur Penn, quando fez um Lance no Escuro, com Gene Hackman, em 1975. Foram feitos, na época, filmes que abordavam diretamente o escândalo de Watergate. O de Penn, que não tratava diretamente do assunto, é o melhor e o que mais define, para mim, o período. Simplesmente porque Penn filmou a quebra de confiança, o clima de traição que emanava da Casa Branca e contaminava o país. É o que ocorre aqui e eu seria desonesto, comigo e com vocês, se dissesse que acho que não tem nada a ver com Bush filho na Casa Branca. Tem tudo! O’Neill/Ryan Philippe paga um preço pela descoberta da verdade. O verdadeiro tema do filme é ele, sua luta. Achei muito bom. Espero que vocês gostem, também.

