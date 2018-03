Que título dar a um post desses?

Passei ontem um dia de cão. Não estava me sentindo muito bem na redação do Estado – náusea, tontura -, mas achei que fosse passar quando acrescentei o post sobre tudo o que queria fazer no fim de tarde. Ocorre que passei mal quando saí do jornal e quase morri vomitando. Fui para casa, descansei um pouco, tentei ir à peça do Amir Labaki – ‘Lenya’ – e tive outra crise de vômitos que me deixou meio bamba, lá em frente ao teatro do Sesi na Paulista. Ou seja, não vi ‘Lenya’, não revi ‘O Estranho em Mim’. Já que entrei nessa viagem escatológica sobre meus mal-estares, aproveito para anunciar. Já contei que fiz um cateterismo durante o Festival do Rio, não? Pois é, vou precisar fazer uma cirurgia de coração, ponte de safena, mamária, essas coisas. Já fiz parte dos pré-operatórios no fim de semana e termino hoje à tarde. A cirurgia vai ser no começo da semana que vem e eu vou ter de sair do ar por um tempo (com direito a volta, espero!).

