BERLIM -Não quero deixar ninguém com inveja – bem, um pouquinho… -, mas estou saindo para um programa duplo que promete. Há uma mini-retrospectiva do sueco Bob Widerberg – estou pensando em emendar Elvira Madigan com Adalen 31. E, à noite, que tal rever também La Proprieté C’Est Un Vol, de Elio Petri? Minha dúvida é que, em Berlim, meus amigos poloneses me falaram maravilhas de Ida, de Pawel Pawlikowski. Entre hoje e amanhã, tenho de dar um jeito de ver o filme que, segundo eles, reinventa o cinema polonês pós-Wajda e Kieslowski.

