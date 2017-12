Entrei no site da 2001 para conferir os preços de alguns DVDs e encontrei uma lista de próximos lançamentos. I’m in heaven, cantando e dançando nas nuvens como o próprio Fred Astaire (claro que não tão bem quanto ele). A 2001 anuncia, mas não sei as datas, dois dos meus filmes favoritos – ‘Lola, a Flor Proibida’, de Jacques Démy, a odisséia vista pelo ângulo feminino, com Anouk Aimée como a Penélope moderna, que espera pelo seu Ulisses; e ‘A Viagem do Capitão Tornado’, de Ettore Scola, com Vincent Perez, Massimo Troisi e Ornella Muti. Com entrega em janeiro, dias 14 e 15, saem ‘Médica, Bonita e Solteira’, de Richard Quine, com Natalie Wood como psicanalista psicanalisada pelo paciente (Tony Curtis), e o ‘Teorema’ de Pier Paolo Pasolini, um dos filmes emblemáticos dos míticos anos 1960. E não podemos esquecer do Losey, ‘Eva’, que vocês me anunciaram que também sai no começo de 2010 – em janeiro?

