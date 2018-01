Que que é isso?

Vocês me desculpem, mas estou na redação do Estado, correndo com a capa de amanhã do Caderno 2 e sem tempo para ficar postando, mas será má vontade minha ou é a pior cerimônia do Oscar nos últimos anos? Puta cara chato esse Seth McFarlane. O que era piada – o capitão Kirk vindo no túnel do tempo para antecipar as manchetes de amanhã – vai ser a pura verdade. É o pior apresentador ‘ever’ do prêmio. Mas achei legal que Christoph Waltz tenha ganhado o prêmio de coadjuvante por um papel que Quentin Tarantino escreveu para ele, em Django Livre -, mesmo que isso signifique um prêmio a menos para Lincoln, e olhem que o troféu de coadjuvante para Tommy Lee Jones era daqueles em que o filme de Steven Spielberg parecia imbatível.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.