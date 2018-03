Que que é isso?

Fico escrevendo, escrevendo, principalmente nestes dias de imobilidade, em que não tenho nada a fazer além de ver filmes e brincar no computador (acreditem-me – canso mais quando tento ler). Nem comentei que revi parte de ‘O Leopardo’, outro dia, na TV paga – e, por falar em dupla, o que são o jovem Alain Delon e a esplendorosa Claudia Cardinale nas cenas da exploração solitária do palácio do príncipe Salinas, quando ele se deita sobre ela, que mal consegue respirar, e lhe diz que não vai tomá-la ali, referindo esperar pelo casamento? A sensualidade de Visconti. Deus do céu… No mesmo dia, acho que foi sábado, ou domingo, dei uma zapeada e caí em ‘O Poderoso Chefão 2’. Sou daqueles que não consegue optar por um filme da trilogia de Coppola, apenas. Sempre adorei o segundo, as cenas de Cuba, com aquela divisão do bolo que representa a ilha pré-Fidel entre as famílias da Máfia. Continuei gostando dessas cenas, mas aquelas mais íntimas, familiares – o desabafo de Connie, quando ela conta que odiou Michael; a imagem de Al Pacino fechando a porta sobre o rosto suplicante de Diane Keaton e o abraço entre os imãos que contém a condenação de Freddo por Michael – desta vez me arrebataram, arrebentaram e deixaram sem chão. A idade cai bem nas obras que o tempo respeita. Onde foi que li isso? A idade cai muito bem no ‘Gattopardo’ e no segundo episódio da saga do ‘Chefão’.

