Já desisti de me defender quando erro porque, afinal, o erro é flagrante. Mas confesso que ontem, enquanto redigia o post sobre Alan Alda, sentia que havia alguma coisa errada e agora me dou conta do que é. Quando eu visualizava a cara do avô em Miss Sunshine, não era o Alan Alda quem vinha! Sorry pela confusão, mas tudo o que escrevi sobre o Alda, e Mash, continua valendo. Confesso que ando meio baratinado e não é só por causa do pós-operatório. Meu passaporte venceu e eu tive de correr feito doido ontem para conseguir um novo. Agora de manhã, fiquei um tempão na fila do Consulado do México em busca de visto. Na semana que vem, viajo para entrevistar Hillary Swank, por Colheita do Mal. Mas isso a gente vai falar depois.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.