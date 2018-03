Que é isso, Caio? Quer me dar um susto?

Nos comentários do post ‘Melhores, já?’, fui atropelado pelo Caio, que cita ‘Two Lovers’, de James Gray; ‘Horas de Verão’, de Olivier Assayas; e ‘Go Go Tales’, de Abel Ferrara, que soma a ‘Benjamin Button, de David Fincher, e aos dois filmes que me levaram a redigir o post – ‘Entre os Murosa da Escola’, de Laurent Canet, e ‘O Visitante’, de Tom McCarthy. Entre viagens de férias e trabalho, fiquei um tempão fora, entre janeiro e fevereiro, mas o Caio deve ter-se antecipado, manifestando um desejo de que o ano será muito grande, com todos esses filmes anunciados (mas ainda não lançados, todos, pelo menos). Os filmes de Gray, Assayas e Ferrara ainda não estrearam, não? Não posso ter me enganado. Tenho entrevistas com Assayas e Ferrara que não foram publicadas e se é verdade que a com Gray integrou a cobertura do Festival de Cannes do ano passado, conversei com mais gente de ‘Two Lovers’ e detestaria perder a chance de vê-las no papel.

