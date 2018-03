José Antônio pede que eu defenda Inácio Araújo, cuja capacidade foi colocada em xeque porque não gostou de ‘O Cavaleiro das Trevas’. Pelamor de Deus – se o Santos acha que é presunção de minha parte querer defender o Mojica, o que seria tentar defender o Inácio? Ele se defende sozinho, e muito bem. Quanto a mim, gosto de acrescentar posts que despertem polêmica, claro, mas não me preocupa muito ser o único a defender ‘Arquivo X’ (o 2) ou ‘Era Uma Vez’. Lamento por quem acha que o novo ‘Batman’ não é tudo isso, ou por quem fala mal do desfecho do novo filme de Breno Silveira. Fazer o quê? Num eventual Gostei/Não gostei sobre ‘A Encarnação do Demônio’, iria ao inferno pela primeira opção, da mesma forma como lamento ter estado fora no lançamento de ‘Cleópatra’, a do Bressane, por exemplo. Lá, com certeza, teríamos tido no Caderno 2 um Gostei/Não gostei… Sempre haveria gente para duvidar da minha capacidade – talvez o Inácio me defendesse -, mas cinema, ou quadrinhos, não vêm acompanhado de manual de uso. Quando brinco chamando meu amigo Pedro Butcher de ‘açougueiro’ não estou querendo dizer que ele não entendeu nada sobre o Dark Knight – para ser sincero, de novo, estou sim -, mas o bom é a discordância saudável. Já pensaram se todo mundo pensasse igual? Que chato seria…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.