Quarteto 2

Oh, céus, deixem-me cair ao inferno. E não é que errei, de novo? Nem pensei duas vezes. O Quarteto Fantástico que estréia dia 29 é o 2 e não é fraco coisa nenhuma, mas descobri o que me induziu ao erro, dizendo que era o 3 – no fim da cabine, o pessoal da Fox deu dois DVDs para a gente. Com os dois DVDs na mão, tasquei logo que era o terceiro da série. Um DVD traz o primeiro filme e o outro, a animação. Sorry! Êpa, estava postando quando chegou o JB Medeiros. Ele também adorou o Quarteto. Achou divertido, com piadas muito inteligentes e matou a charada para mim. O Surfista Prateado, segundo ele, é o personagem mais atormentado dos gibis. O que o filme tem de diferente é que… Parando! Ia revelar o fim, que é diferente dos comics.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.