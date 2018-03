Quando maio chegar

BERLIM – Paula, da Califórnia – Filmes, não o estado norte-americano -, me manda um e-mail para esclarecer que a empresa vai, sim, lançar ‘Caminhos da Liberdade’ nos cinemas. Gostei tanto do filme de Peter Weir que fiquei puto com o descaso da academia e da própria distribuidora por ele. A Califórnia vem, prorrogando o lançamento, mas me informa a Paula que é justamente porque o filme é bom e está difícil conseguir um circuito decente. A data está sendo atirada para maio, mas vai valer a pena esperar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.