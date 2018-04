Cinco dias sem postar – cinco dias durante os quais estive hospitalizado, operei o joelho

e agora estou de volta em casa, ainda imobilizado e com uma dor tão forte que a vontade é urrar feito bicho. A fisioterapeuta me havia cantado a bola. O pós-operatrório é duro, bate a dúvida (‘Por que operei?’), mas depois, lá pela quarta semana, a vivência é outra, idem o sofrimento. ‘Por que não operei antes?’ Espero chegar logo nesse estágio. Já consigo dobrar o joelho em 90 graus e, dando uma de gaúcho macho, dispensei a bateria de analgésicos mais pesados, o que tem me valido não poucas críticas dos médicos, que acham desnecessário ficar sentindo dor. Dib carneiro tem estado comigo, solidário como sempre. A Lúcia. No quarto, havia um quarto – Controle a dor. Não era só a física. No sábado, dia da prisão de Lula, o foguetório tomou conta de Higienópolis, onde estava hospitalizadso. Muita gente comemorando- a vitória da Justiça? Não me façam rir… Eu, até por ser jornalisata de cinema, um crítico tenho de admitir, estou sempre olhando o mundo atento aos símbolos, procurando-os. Na hora dfos foguetes – exatamente! -, bandeiras vermelhas defraldadas na TV paga. As cenas da Comuna de Paris de Os Miseráveis. O Potemkin dos musicais! Do you hear the people sing? Você ouve o povo cantar?

Singing a song of angry men?

It is the music of a people

Who will not be slaves again!

When the beating of your heart

Echoes the beating of the drums

There is a life about to start

When tomorrow comes!

Controle a dor. Tem uma vida inteira para começar (incluindo um joelho novo)/Quando amanhã chegar.