Protestos na Berlinale

BERLIM – Não é só a cadeira vazia no júri nem a retrospectiva de Jafar Panahi que tentam chamar a atenção para o drama do cineasta iraniano vencedor do Urso de Ouro por Fora de Jogo, Offside, aqui na Berlinale. Outdoors espalhados por toda a capital alemã mostram a foto de Panahi e lançam a pergunta – onde está? Os protestos são unânimes contra o regime do presidente Mahmoud Ahmadinejad, que transformou o cineasta em bode expiatório num processo no mínimo discutível para intimidar a oposição e a classe artística iranianas. Mas esse não é o único protesto a movimentar o 61° Festival de Berlim. Agora mesmo, próximo ao Palácio do Festival, houve uma passeata pedindo a liberação da Itália do “velho sátiro e ridículo”. Quem? Silvio Berlusconi, claro.

