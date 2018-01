Promessas, promessas

Confesso que não estou me sentindo 100%. Passei ontem boa parte do meu dia na Emergência do 9 de Julho. Um virus me derrubou. Cólicas, diarreia. Estou melhor, mas, se fosse um pouquinho mais sensato, estaria repousando, mas onde é que estou? No aeroporto, em Guarulhos, esperando a chamada do meu voo para Los Angeles. Vai dar tudo certo. Até quando, não sei, mas tenho esse pensamento positivo. E não ia perder a junkett de Jack Ryan, com promessas de one a one com Chris Pine e o diretor Kenneth Branagh. De quebra, espero ver alguns oscarizáveis a que ainda não assisti, como Walt Disney e a Produção de… Como é mesmo o nome do filme da governanta que voa, com Julie Andrews? Mary Poppins. Emma Thompson pode ser indicada para o Oscar, vai ser – na semana que vem – e eu espero já ter visto o filme. Já deixei meus textosd prontos sobre Confissões de Adolescente, que estreia na sexta, com Ninfomaníaca, o novo Lars Von Trier, cujo final me deixou chapado. A versão integral, e o corte do diretor, estreia em Berlim. Lá espero estar, em fevereiro, mas antes tem Tiradentes. As coisas começam a ficar corridas em 2014. Bem como gosto.

