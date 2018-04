Promessa é dívida

Olhaí, cumprindo o prometido, aí está a primeira de minhas fotos em Monument Valley. Não gosto muito de fotos e, menos ainda, de ficar vendo, mas tenho certeza de que, neste caso, os westernmaníacos vão adorar ver as paisagens que John Ford imortalizou no cinema. Na verdade, descobri por meio de um livro que comprei lá em Monument Valley, Ford não foi o primeiro a plasmar aquele cenário na tela. E nem partiu dele a iniciativa de escolher a reserva navajo como a paisagem de ‘Stagecoach’, ou ‘No Tempo das Diligências’, de 1939. Vou contar direitinho toda essa história daqui a pouco. Agora, fiquem com a imagem, tão rara neste blog que eu espero que ela fale, pelo menos por enquanto, por si só.