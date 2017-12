Éverton pediu e eu já fui atrás do balanço do ‘Projeta Brasil’ de segunda, quando todos os cinemas da rede Cinemark, no país inteiro, só exibiram filmes nacionais, ao preço ultra-popular de R$ 2 o ingresso. Falei com a diretora de Marketing Adriana Cacace e ela me disse que o público deste ano foi recorde – 192 mil espectadores já contabilizados e ainda falta acrescentar um Cinemark de Brasília, cujo computador deu pau. Adriana acredita que o número vá ficar em pelo menos 195 mil espectadores. A surpresa foi o filme mais visto. Alô, alô Lucy Barreto – embora massacrado pela crítica ao estrear nos cinemas, o filme de Moacyr Góes ‘O Homem que Desafiou o Diabo’, produzido pela mulher de Luiz Carlos, fez mais de 32 mil espectadores, mais do que ‘O Primo Basílio’ (29.500) e ‘Tropa de Elite’ (27.483) e nos três casos falta contabilizar o tal Cinemark do Distrito Federal. Também foram muito bem ‘O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias’ (quase 23 mil espectadores) e ‘Cidade dos Homens’ (22.500). Forneço os números para os comentários de vocês – do Éverton, inclusive. Adriana acrescentou que a rede Cinemark estuda uma forma de voltar, novamente a preços populares, com os filmes preferidos do público no ‘Projeta Brasil’ de 2007. Mas eu estou colocando o carro na frente dos bois. Ela me pediu para esperar que a promoção seja formatada, antes de divulgar.

