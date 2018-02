Programe-se!

Por falar em livros, dando seqüência ao post anterior – sabem o livro ‘Cinco Mais Cinco’, que Rodrigo Fonseca e eu escrevemos para o Festival do Rio, com apresentação (e contextualização) de Cacá Diegues? Será lançado aqui em São Paulo no dia 12, a partir das 18h30, na Livraria da Vila. Vão se programando, porque eu acho que vai ser legal. Rodrigo e Cacá virão a Sampa, a livraria tem um espaço para debate, vamos fazer um grande encontro. O livro disseca os cinco maiores sucessos de crítica e público no cinema brasileiro da retomada. Eu escrevo sobre os sucessos de público (‘2 Filhos de Francisco’, ‘Carandiru’, ‘Se Eu Fosse Você’, ‘Cidade de Deus’ e ‘Lisbela e o Prisioneiro’), o Rodrigo sobre os cinco de crítica (na verdade, ele faz quatro – ‘Lavoura Arcaica’, ‘Edifício Master’, ‘Terra Estrangeira’ e ‘O Invasor’, porque o quinto é ‘Cidade de Deus’) e o Cacá situa a retomada dentro da história do cinema brasileiro. Tudo o que você sempre quis saber sobre esses filmes, da idéia à tela, está nas páginas de ‘Cinco Mais Cinco’. Na quarta que vem, ouviram?

