Programa de índio

BRASÍLIA – Cá estou no 49.º festival, impedido de falar de Martírio, o novo documentário de Vincent Carelli, sobre a luta dos Guarani-Cayowás pela demarcação de suas terras. Assisti ao debate e não tocaram, ao longo de quase duas horas, em questões que me pareciam essenciais. Deveria ter intervindo. É Martírio, mas poderia ser Êxodo. O difícil retorno para casa. John Ford, Crepúsculo de Uma Raça. Há uma cena de Ford em que Edward G. Robinson, como o secretário do Interior – acho que o nome dele é Schultz -, fala interiormente da sua dificuldade para garantir os direitos dos índios e sua imagem se projeta no vidro da moldura com a foto do presidente Abraham Lincoln. Há ali uma melancolia, uma tristeza. O mea culpa de Ford, que dizia haver matado mais índios que o General Custer em seus westerns. Continuei viajando – lembrei-me de T.C. Frank e seu Billy Jack, a representação do índio aculturado. E de Lamont Johnson, que dirigiu O Duelo, de 1971, com Kirk Douglas e Johnny Cash. O filme era produzido por uma autêntica tribo de índios, os Jicarilla Apaches. Os índios no cinema de Hollywood, no cinema brasileiro. Os índios fora da tela, que interessam mais. A bancada ruralista no Congresso, tal como aparece em Martírio. O mestiço de Sete Homens e Um Destino, do grande Antoine Fuqua. Sua frase para o índio que serve ao dono das minas – “Você é uma desgraça.” Essa frase vai virar meu mantra. Cabe em boa parte daquela canalha que promete resolver as questões da terra e do índio na marra. Parei o post para entrevistar, por telefone, Guel Arraes, autor, com Jorge Furtado, do seriado Nada Será Como Antes, que começa na terça, 27. Ontem, entrevistei o diretor geral, José Luiz Villamarim, que hoje termina a minissérie Justiça, inicia na sequência o seriado – que, na verdade, gravou antes – e ainda terá um filme, Redemoinho, na Première Brasil do Festival do Rio. Poderoso! Vivo essa contradição, admito. Entendo e apoio quando um diretor como Vincent Carelli denuncia a omissão da Globo face à questão indígena, e ao mesmo tempo iniciativas como Justiça, Supermax, Míster Brau e Nada Será Como Antes me encantam. Esse processo sempre existiu. Eduardo Coutinho foi se refugiar no Globo Repórter, lembram? João Batista de Andrade fez na Globo Wilsinho Galiléia, seu maior filme e um dos grandes documentários do cinema brasileiro (com Edifício Master, Viramundo, Santiago, Jogo de Cena). Guel está coordenando o núcleo de criação da Globo Filmes. Me falou num programa de filmes de baixo orçamento (até R$ 3 milhões), e dois já estarão no Festival do Rio. Um modelo ‘argentino’ para circular nos cinema e chegar rapidamente à TV, que tem demanda, cada vez mais, por dramaturgia adulta. Têm havido aqui em Brasília seminários que discutem, tudo, desde co-produção a direito autoral. Esse projeto da Globo (e do Guel) daria um papo muito interessante.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.