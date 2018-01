Sou uma figura, tenho de reconhecer para mim mesmo. Havia visto Prisioners em Londres, e hoje havia uma cabine de Os Suspeitos, na Paris Filmes. Lá fui eu correndo. Estava começando. Tomei um choque ao ver na tela as imagens iniciais do filme a que assisti no sábado. Quer dizer que Prisioneiros virou Os Suspeitos? Não sabia. Já que ali estava, revi. Gosto do filme, mas tive uma sensação curiosa. Acho o estudo de personagens – Hugh Jackman, Terrrence Howard e Jake Gyllenhaal – muito bom, mas existe uma reviravolta na narrativa, a revelação da identidade da mente doentia por trás de tudo, que me parece fraca, mais até que inverossímil. Como se aquilo não pudesse sustentar o castelo todo sobre o qual o thriller de Denis Villeneuve se assenta. mas que o diretor de Incêndios é um autor que vale seguir, ah, isso é. Ele sabe criar o mal-estar, constroi situações que colocam a (nossa) ética em xeque e é um grande diretor de atores. Hugh Jackman, depois de Os Miseráveis, está de novo muito bom e eu gosto muito daquele tique nervoso do Jake.

