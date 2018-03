Voltei hoje para São Paulo, chegando quase no fim da manhã à redação, com matérias para redigir na edição dee amanhã do ‘Caderno 2’. Nem tive tempo de conferir meus e-mails para ver se vocês andaram comentando alguma coisa que escrevi ultimamente (ou mesmo pegando carona em posts antigos). Tem um monte de coisas que quero postar e outras tantas que vocês já me cobraram, como a opinião sobre o novo Sam Raimi. Vou ter de deixar para depois. Aproveitei e publiquei a íntegra da entrevista que fiz com Adrián Biniez, de ‘Gigante’. Estou indo para as entrevistas de ‘Os Normais 2’, que estreia na sexta. Aliás, vai ser uma sexta e tanto. Finalmente teremos o ‘Two Lovers’, de James Gray, batizado como ‘Amantes’, e o ‘Anticristo’, de Lars Von Trier. Um filme romântico de um diretor que, como Truffaut, desconfia do romantismo (mas a referência de Gray foi Luchino Visconti, ‘Rocco’) e outro que só posso definir como uma porrada. Preparem-se!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.