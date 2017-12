Prêmios, prêmios, prêmios

Já fiz os textos que saem amanhã no Estado sobre o César (vitória de ‘La Graine et le Mulet’, de Abdellatif Kechuiche), o Spirit (e não é que deu ‘June’ na cabeça?) e a Framboesa de Ouro (Eddie Murphy foi pior tudo, ator, ator coadjuvante e atriz coadjuvante, por ‘Norbit’, mas Lindsay Lohan não ficou atrás e foi pior atriz e pior dupla, contracenando consigo mesma, como gêmea, em ‘Eu Vi Quem Me Matou’). Estou pronto para o Oscar! Está todo mundo jogando suas fichas em ‘Onde os Fracos não Têm Vez’. Será? Não com o meu voto, mas enfim… A torcida é livre.

