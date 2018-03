PRÊMIO PARA POLANSKI

Criado sob os auspícios de autores como Ingmar Bergman e Wim Wenders, o prêmio da Academia Européia de Cinema quer ser uma alternativa para o Oscar. A festa anual do Fênix, como é chamado, realiza-se no próximo dia 2 de dezembro, em Varsóvia. No ano passado foi em Berlim e em 2007 será em outra grande cidade, não necessariamente uma capital européia. O homenageado com o prêmio especial deste ano já ganhou o Oscar da Academia de Hollywood: Roman Polanski foi o melhor diretor por O Pianista, há três anos, mas não pôde receber o prêmio por estar impedido de pisar em solo americano. Se o fizer, será preso por uma acusação de abuso sexual. Polanski vai receber agora um prêmio especial pelo conjunto de sua obra cosmopolita, que inclui desde os primeiros filmes que fez na Polônia (A Faca na Água) até os que fez na Inglaterra (Repulsa ao Sexo), na França (Armadilha do Destino) e nos EUA (O Bebê de Rosemary e Chinatown). Ursula Groszka, a amiga brasileira de Polanski, vai ficar feliz da vida. Nós (você, espero, e eu, com certeza), também. Polanski é um grande cineasta e a sua trajetória, eventualmente marcada por insucessos, é uma das mais ricas e surpreendentes do cinema que surgiu dos anos 60. Ele fez filmes de vários gêneros e estilos sem nunca deixar de ser Polanski. As tragédias de sua vida pessoal somente contribuíram para o mito.

