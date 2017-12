Prêmio para Kiko

Ursula Groszka, a amiga do cinema polonês no Brasil, me liga para dar a boa nova. Ela sabe que admiro o trabalho de Kiko Goifman e, portanto, gostaria de saber que ele acaba de ganhar o grande prêmio do documentário no Festival dos Três Continentes de Nantes, na França. Kiko concorria com Atos dos Homens, que começou como uma investigação sobre um massacre ocorrido na Baixada Fluminense e terminou tomando outro rumo durante o processo, virando um filme muito mais complexo e confessional sobre a violência urbana, como Kiko gosta de fazer, para refletir sobre arte e vida, o cinema e o mundo. Acho legal o prêmio de Nantes porque pode ser visto como desagravo para o diretor que, no Brasil, concorreu em vários festivais e, em Gramado, onde um júri que não sei como definir fez um loteamento horroroso de prêmios, não ganhou nem Kikito de chocolate.

