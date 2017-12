Entre matérias da edição, entrevistas e uma ida à sede da Globo em São Paulo para ver os primeiros capítulos de Supermax e Nada Será Como Antes, não tive tempo de postar sobre a Première Brasil. Mas subimos logo, ontem, no portal, com texto meu, dando conta de certas expectativas. Adoro o Festival do Rio, e dentro dele a Première Brasil, que virou a grande vitrine do cinema brasileiro. Num outro perfil, ou segmento, a Mostra Aurora, em Tiradentes, é a vitrine do cinema autoral, de invenção. A Première Brasil é muito mais aberta, diversificada. Vou logo dizendo que posso vir até a gostar mais de outros filmes, mas tem dois na competição de ficção da Première pelos quais estou nos cascos, e não é de agora – Era o Hotel Cambridge, de Eliane Caffé, sobre o qual só ouço maravilhas, e o Redemoinho, de José Luiz Villamarim. Eu realmente não sei como se criam as lendas, mas desde a seleção de Cannes, com aquela história se Aquarius ia ou não ia, já ouvia falar do Hotel Cambridge como outra possibilidade do Brasil. Lili Caffé integra meu panteão de grandes diretoras/diretores do cinema brasileiro com Narradores de Javé, que amo, e O Sol do Meio-Dia. Villamarim é uma aposta. Ouço falar de Redemoinho, com roteiro de George Moura, marido de minha amiga Anna Luiza Müller, há muito tempo. Enquanto isso, Villamarim estourou nas Globo com suas minisséries. Está no ar com Justiça, de Manuela Dias, que vai emendar com Nada Será Como Antes, de Guel Arraes e Jorge Furtado. Gostei demais do que vi ontem do Nada (tudo!), na Globo. Duas minisséries e um filme na Première Brasil. Poderoso, esse Villamarim. Passando os olhos pela lista de 35 longas e 13 curtas, distribuídos em várias seções, encontrei os nomes de muita gente que admiro, e outros tantos tão novos que acho que nunca ouvi falar. Ou seja, vai ser uma Première de descobertas. Mas alguns títulos mexeram comigo. Só os títulos, não sei nada. A Luta do Século, de Sérgio Machado, Então Morri, de Bia Lessa e Dany Roland. Vamos ter mais Carlos Adriano da série Sem Título, mas com um título belíssimo, E para Que Poetas em Tempo de Pobreza? Maria do Rosário Caetano me havia falado do documentário de Beto Brant sobre Antônio Pitanga – encontros, ao invés de depoimentos – e gostei da ideia. O filme está na mostra Documentário, com crédito de codireção para Camila Pitanga, que chique. Tem até cinema ritrovatto – Lavoura Arcaica, de Luiz Fernando Carvalho, com direito a cópia nova, na festa de seus 15 anos, não precisa de apresentação, mas nunca tinha ouvido falar de É Um Caso de Polícia, de Carla Civelli, de 1959, falha minha. Que venha logo esse Festival do Rio, em outubro. Vai embolar tudo – Brasília, no qual vou ser jurado, Rio e a Mostra. Maravilha!

