Preconceito? Não, pura falta de tempo

Danilo, não sou tão preconceituoso assim. Simplesmente ainda não consegui ver Transformers, o que espero fazer hoje à tarde. Ana e Lulopret – e não é que a estréia de As Leis da Família foi adiada para a sexta da próxima semana, dia 3? Acho muito legal o Festival de Cinema Latino-Americano, mas acho uma burrada (além de um desrespeito com o público) mostrar para convidados um filme que não passa para o público. De qualquer maneira, vai valer esperar mais uma semana. Reencontrei Daniel Burman ontem à noite no Memorial e continuamos a conversa da manhã. Parti de um filme dos anos 60/70 – Los Gauchos Judios, de Juan José Jusid, que ele não viu – para discutir se há alguma incompatibilidade entre ser argentino e judeu. Ele achou graça. Diz que não. Se acostumou desde pequeninho. Falando sério, há, infelizmente, uma tradição de anti-semitismo na Argentina, que abrigou nazistas (e onde houve o atentado à sinagoga que inspirou o filme coletivo 18-J, do qual Burman assina um dos episódios). Se quiserem, a gente fala mais, depois. Agora, salto da América Nuestra para Hollywood. estou indo atrasado – correndo – para a cabine de Duro de Matar 4. Não sei o que vocês pensam, mas o 1, do McTiernan, é espetacular, um dos grandes filmes de ação dos anos 80.

