Precisamos falar, sim…

BRASÍLIA – Cá estou eu, e ainda no terceiro dia do festival, e já à beira de um ataque de nervos. Fui ao debate do longa gaúcho Rifle, de Davi Pretto. Fiquei só ouvindo, impossibilitado de participar, polemizar. É o que dá aceitar ser júri. O programa de ontem incluiu um longa fora de concurso, Precisamos Falar de Assédio, e dois curtas. O longa de Paula Sacchetta parte de um dispositivo muito interessante. Mulheres entram numa van, fecha-se a porta, e elas falam diretamente para a câmera, relatando casos de abuso. Mulheres de diferentes segmentos sociais, idades, raças. Eduardo Coutinho sem Coutinho. A diretora não intervém. Nem na edição dos depoimentos, preservados na íntegra. No máximo, estabelece uma cronologia. O caso da idosa (80 anos) que foi estuprada aos 45 e identificou na delegacia o estuprador como um jovem colega de sua filha na escola. Desde então, e são 40 anos, ela vive com medo. A garota que chora convulsivamente, o estuprador não roubou só sua virgindade. Deixou-a vazia, uma carcaça. E ela diz que não tem coragem de seguir em frente. Não fala nem para sua terapeuta. Vidas roubadas, partidas. Pre4cisamos falar (muito) de assédio. E os curtas. Ótimo Amarelo, do baiano Marcus Curvelo, que mistura numa narrativa descontínua a volta de Bebeto (o jogador) ao Vitória e sua saída do time para tentar a seleção, um garoto (o diretor) que marca um encontro com amigos, a cidade (Salvador) em plena reurbanização. Bebeto não dá em nada, o encontro com os amigos não sai, a cidade é documentada esburacada mas os cabos eleitorais proclamam ACM Netto o melhor prefeito do Brasil. Crepúsculo – o som, se põe. Metaforiza uma angústia, um vazio, um fim de mundo. Para quando a alegria. Achei muito interessante. E o outro curta, Quando os Dias Eram Eternos, animação de Marcus Vinicius Vasconcelos sobre um filho e sua mãe moribunda, inspirado na dança (butô) de Kazuo Ohno. Achei muito delicado, bonito. E em todos esses curtas, no longa gaúcho e no Cinema Novo de Eryk Rocha, uma ideia de extraterritorialidade, um cinema do corpo – ardente e convulsivo. Dei hoje uma olhada no catálogo, durante a reunião do júri, para ver o que vem pelas frente, e é a tônica da seleção, com curadoria de Eduardo Valente. Extaterritorialidade e invenção – Tiradentes invade Brasília. Fiz matérias para o Caderno 2 de amanhã e depois fiquei discutindo o cinema – Rifle – com meus colegas jurados. Compensou um pouco o silêncio forçado no debate.

