Prazer solitário

De volta a São Paulo, à casa, à redação. E pronto para outra maratona, a da Mostra, que começa amanhã. Nem tive tempo de comentar que, na segunda à tarde, fui ver ‘Os Três Mosqueteiros’. Mesmo achando que poderia ser ruim, quis ver a adaptação que Paul W.S. Anderson fez do romance de Alexandre Dumas, colocando sua mulher, Milla ‘Resident Evil’ Jovovich, na pele de Milady. O filme é horrível, pirotécnico e as artes marciais não chegam a se constituir em novidade, porque Joe Hyams, na sua versão – ‘A Vingança do Mosqueteiro’, em 2001 -, já se havia apropriado do recurso. Mas tenho de confessar que achei algumas coisas bem legais e divertidas – o uso de maquetes, os seios arfantes de Milla/Milady, a petulância infantil da rainha e aquela mistura de desdém e interesse com que Constance atormenta o jovem D’Artagnan, atiçando nele o desejo. Na terça, ontem, ainda no Rio,por dúvida das vias, saí em desabalada carreira do Cine São Luiz, no Largo do Machado – onde assistira a ‘Dark Horse’, de Todd Solondz -, e corri para o hotel para ver, na TV a cabo, a meia-hora final da versão de 1948, de George Sidney. Apesar de Alan Dwan, Bernard Borderie, Richard Lester e Stephen Herek, que assinaram outras versões, a de Sidney permanece a melhor para mim, mesmo que Gene Kelly não tivesse physique du rôle para encarnar a juventude de D’Artagnan. Mas Kelly e Sidney, como ases do musical, transformaram os duelos em verdadeiras coreografias, muito bem filmadas, e eu sempre tenho um imenso prazer de ficar 0lhando Lana Turner como Milady, inclusive na cena final, quando ela é desmascarada e aparece a flor de lys, e Milady de Winter sobe aquele montículo, no topo do qual a espera o carrasco. Sidney era bom demais – no musical, ‘Dá-Me Um Beijo’, no filme de aventuras, ‘Scaramouche’, e até no drama, ‘Jeanne Eagles/Lágrimas de Triunfo’ . ‘Os Três Mosqueteiros’ é uma de suas pérolas, acrescida do costumeiro capricho da Metro, nos anos dourados. O fim do ‘Mosqueteiro’ 3-D fica em aberto, prometendo a volta de Milla/Milady. Teremos ‘A Vingança de Milady’? Em 2012 ou 13? Não recomendo a ninguém, mas como prazer solitário…

