Acordei tarde, vim para o computador para postar, já que ontem não tive tempo. Espero que tenham lido minhas entrevistas com Richard Jenkins e Hiam Abbass, de ‘O Visitante’, no ‘Caderno 2’ de ontem. Espero que vejam minha página sobre o livro de Donald Spoto ‘Fascinado pela Beleza – Alfred Hitchcock e Suas Atrizes’, amanhã, no ‘Cultura’. Espero não ter-me enganado, mas alguém postou um comentário dizendo que ‘Monsieur Klein’ (Cidadão Klein), um dos meus Losey favoritos, com uma genial interpretação de Alain Delon, também saiu em DVD. É o filme mais ‘borgesiano’ do cinema, mesmo comparado àqueles adaptados de Jorge Luis Borges e que também são bons, como ‘A Estrategia da Aranha’, de Bernardo Bertolucci. Mas não pretendo escrever sobre ‘Monsieur Klein’, agora. Vou tomar banho, sair para almoçar, ir ao cinema. Recebi ontem outro DVD que também vai render assunto, o de ‘O Deserto dos Tártaros’, de Valerio Zurlini, lançamento da Versátil. Junto recebi a edição de colecionador de ‘A Doce Vida’, de Fellini, também da Versátil. Dá vontade de ficar só aqui. Postando, postando…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.